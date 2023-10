Alex Parker, DJ-ul și producator roman, colaboreaza cu artista pop de origine bulgaro-britanica, ALMA Dowdall, pentru „Hold You Down”, o melodie euro-dance optimista. Alex Parker și ALMA s-au intalnit pentru prima data in Grecia anul trecut și au compus melodia anul acesta intr-o tabara, in București, Romania. Alex Parker este cel mai bine cunoscut pentru faptul ca a devenit primul DJ care a pus muzica pe o turbina eoliana timp de peste 5 ore in timpul Festivalului Neversea din Romania in 2019. Parker a a scris, produs și mixat peste 50 de piese pentru artiști romani cunoscuți, precum Antonia,…