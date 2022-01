Simona Halep, eliminata in optimile de finala ale Australian Open de Alize Cornet

Tenismena din Constanta, Simona Halep a fost eliminata in aceasta dimineata in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Clasata pe locul 15 in clasamentul mondial si cap de serie numarul 14 la Melbourne,… [citeste mai departe]