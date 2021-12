Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Daria Radionova au revenit la sentimente mai bune și au decis sa mai dea inca o șansa poveștii lor de dragoste. Controversatul afacerist și-a facut bagajele, s-a urcat in avion și s-a dus sa o vada pe iubita lui in unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Unde au fost surprinși […]…

- E oficial! Daria Radionova și Alex Bodi formeaza din nou un cuplu! Avand in vedere ipostazele romantice in care afaceristul s-a afișat cu blondina, putem spune ca Alex Bodi a dat-o uitarii complet pe Ema Uta. Mai mult decat atat, iata ca lucrurile intre ei par a se fi rezolvat, in condițiile in care…

- Alex Bodi face ce face și mereu le intoarce pe foste in brațele sale. Dupa ce in luna aprilie se desparțea cu mare scandal de Daria Radionova, acum iata ca cei doi și-au dat din nou intalnire. Iata ce spun despre o posibila impacare.

- Viața amoroasa a lui Alex Bodi sufera schimbari intr-un ritm amețitor! Mai ieri sarbatorea cu Ema Uta eliberarea din arest, dar se pare ca acel capitol s-a incheiat, iar afaceristul s-a intors in brațele unei foste iubiri. Iata semnele care arata ca fostul soț al Biancai Dragușanu s-a impacat cu Daria…

- Dupa ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost surprins in urma cu doua seri intr-un club privat din Londra alaturi de fosta sa partenera de viața, Daria Radionova, Ema Uta a lasat in urma toate grijile și problemele, astfel ca și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o locație exclusivista. Cei doi au plecat…

- Acum nu mai e cu niciuna, insa in cadrul unei emisiuni TV, Alex Bodi a recunoscut ca a inșelat-o pe fosta lui soție, Iulia Salagean, cu Bianca Dragușanu. Afaceristul a marturisit ca deși era casatorit a inceput o relație cu vedeta.

- Daria Radionova este extrem de indragostita! Fosta iubita a lui Alex Bodi și-a gasit liniștea in brațele unui cantareț milionar extrem de cunoscut in Londra, așa ca a decis sa faca primele dezvaluiri despre barbatul ce a cucerit-o. Ce a spus Daria Radionova despre noul iubit. Rusoaica este extrem de…

- Daria Radionova iubește din nou, dupa desparțirea tumultoasa de Alex Bodi. Frumoasa șatena s-a fotografiat in brațele altui barbat, semn ca Bodi e deja istorie. Cine este noul iubit al frumoasei moldovence de peste Prut. Este mult mai celebru decat fostul ei partener. Daria Radionova are un nou iubit.…