Alex Bittman lanseaza piesa “Got a feelinenextdoor”, extrasa de pe EP-ul “Los Tapes”

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bittman lanseaza single-ul „Got a feelinenextdoor”, de data aceasta sub numele sau real. Piesa este in același stil urban cu care Alex ne-a obișnuit de-a lungul timpului. Single-ul este primul extras de pe EP-ul „Los Tapes”, ce va fi lansat treptat, in urmatoarele saptamani. EP-ul "Los Tapes" va…

- Brian May, chitaristul trupei Queen, si trupa Kings Daughters lanseaza în scop caritabil single-ul „Get Up”. O parte din încasari vor fi donate unei organizatii care promoveaza importanta sanatatii mintale.Muzicianul Brian May asigura partea instrumentala a single-ului „Get…

- Un mix special de influente dance cu un mesaj puternic de dragoste, “Control” este scrisa de artista si inspirata din experiente personale. O aparitie recenta in industria muzicala din Romania, Iraida a reusit intr-un timp scurt sa-si contureze prezenta prin energia aparte pe care ea o transmite. Artista…

- Mona Moore, o voce fresh a scenei muzicale din Romania, lanseaza „Unbreak me”, un single cu un sound dance care te face sa te gandești la hiturile internaționale. „Unbreak me” este o piesa cool, cu un vibe pozitiv, perfecta pentru zilele toride de vara ce urmeaza. Scris și compus de hitmaker-ul Laurențiu…

- VUNK lanseaza piesa „Ajunge”, extrasa de pe materialul discografic „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, cu un proiect video inregistrat in timpul concertului aniversar „Deja Vu”. „Cantecul asta a fost scris acum un an ca un dublu dialog pe care il ai și cu tine insuți, dar și cu persoana care te…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…