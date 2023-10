Aceasta manevra procedurala – folosita foarte rar in istoria parlamentara americana – are loc dupa adoptarea sambata a unui buget provizoriu al administratiei, carui i se opuneau numerosi conservatori. BREAKING: Rep. Matt Gaetz has officially filed the Motion to Vacate the Chair against Speaker Kevin McCarthy. — Greg Price (@greg_price11) Motiunea depusa de Matt Gaetz urmeaza sa declanseze o proba de forta in zilele urmatoatre in Camera Reprezentantilor. JUST IN: Representative Matt Gaetz speaks out after he files motion to vacate against Speaker Kevin McCarthy, says Democrats can adopt him if…