Alesso a lansat single-ul Without You

- Hozier a lansat single-ul “Francesa” și anunța noul album. Acesta a anunțat ca viitorul sau album, Unreal Unearth, va fi lansat pe 18 august și conține piese lansate anterior „Eat Your Young”, al treilea #1 al lui Hozier la radioul Triple A și „All Things End”, precum și noul single „Francesca”. In…

- Kadebostany impresioneaza cu noua sa piesa antrenanta și optimista Like a Dream, primul single și prequel al mult așteptatului album Play this at my Funerals. Producatorul de future-pop și creator al multor single-uri de top, Guillaume de Kadebostany uimește cu o abordare inovativa și revigoranta a…

- Dupa „Future Champion”, producatorul, DJ-ul și compozitorul polonez TRIBBS aduce in playlisturi noul sau single, „Without You”, iar Stevie Appleton este vocea din spatele acestui proiect fresh. Cu muzica și versurile compuse de catre Mikolaj Trybulec, Albert Markiewicz, Stevie Appleton și Tessa Pettman, „Without…

- Scarlet Aura, una dintre cele mai bine cotate formații de heavy metal din Romania, anunța lansarea noului lor single, intitulat „Cu pletele-n vant”. Aceasta piesa puternica și libera transmite un mesaj de incredere și determinare, și este o demonstrație a puterii și versatilitații muzicii heavy metal.…

- Alesso face echipa cu Ty Dolla $ign pentru “Caught A Body”. Cu percuție și producție atragatoare care amintește de muzica house din anii ’90, piesa este o declarație indrazneața a ambilor artiști. Discul servește o marturie a instinctelor lor de creatori și colaboratori a caror muzica cere mișcare.…

- Marți, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a gazduit lansarea volumului „Soldați impinși in avanpost”, aparut la Editura UZP in anul 2023, semnat de colegul nostru, Petrica Butuc. Rondelurile cuprinse in acest volum au fost lansate intr-o zi de mare importanța pentru cultura, și anume Ziua…

- Asociatia Culturala „Grigore Moisil” da startul evenimentelor prin care comemoreaza 50 de ani de la moartea celui care este supranumit „parintele informaticii romanești”. In perioada 24-26 martie 2023, editia cu numarul 35 a Concursului Interjudetean de Matematica și Informatica „Grigore Moisil”, organizat…