Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bordeanu, șeful marcii Dacia in Romania, a declarat ca o noua generație Duster va intra in producție la uzina din Mioveni in doar cateva saptamani. In gama Dacia vor intra, in viitor, atat Bigster cat și o noua generație Spring. Marca Dacia se afla in plin proces de schimbare și largire a gamei…

- Cum arata relația intre consumatori și branduri, in special cele de retail? Hortensia Nastase, Vice-President Creative Services Lowe Group, a venit cu o analiza extrem de aplicata la retailArena 2023. ”In Romania, industria de retail continua sa fie investitorul numarul 1 in media și publicitate”,…

- ”Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de CEO si Country Manager al companiilor detinute in Romania. El are misiunea de a conduce transformarea acestor companii in lideri ai tranzitiei energetice, care sa sustina dezvoltarea economica…

- O echipa de manageri romani va fi responsabila de transformarea companiilor preluate de la Enel in lideri ai tranziției energetice catre un sistem descentralizat și decarbonizat, cu accent pe client Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa…

- Pompele de caldura castiga teren, mai spune Draguleanu citand un sondaj recent realizat de Ariston Romania potrivit caruia oamenii au inceput sa priveasca tot mai mult pompele ca pe o alternativa la sistemele traditionale, pe cand in trecut acestea erau percepute intr-o masura mai mare ca solutii potrivite…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca drogurile sunt atat o problema de sanatate publica, cat si una de securitate nationala, anuntand ca joi va intra in sedinta de Guvern un memorandum privind suplimentarea schemei de personal a DIICOT cu 25 de posturi de procurori. „In 2024, traficul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata, dupa ședința conducerii PSD, masuri care vizeaza domeniul jocurilor de noroc.„Avem și o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: celebrele pacanele sa fie eliminate din toate orașele, așa cum este peste tot…

- Industria s-a bucurat de profituri uimitoare in ultimii doi ani, deoarece cererea de ciocolata a ramas sustinuta in ciuda cresterii preturilor, dar datele vazute de Reuters arata ca aceasta tendinta s-ar putea rupe in conditiile in care preturile la cacao au atins maximele din 46 de ani, iar preturile…