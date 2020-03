Stiri pe aceeasi tema

- Vita de Vie lanseaza astazi, 18 martie, la ora 18, in cadrul unui eveniment desfașurat cu ușile inchise și transmis live pe pagina de Facebook, single-ul „’84 – ’85 Muzica nu moare niciodata”. „Stați acasa și venim noi la voi, live, pe Facebook. Lustruiți-va caștile sau ștergeți de praf boxele, dam…

- Chairman of the Save Romania Union (USR) Dan Barna said on Thursday that the National Liberal Party (PNL) leader Ludovic Orban's announcement about endorsing Nicusor Dan for the City Hall race is "a great step forward for the prospect of a single anti-PSD [Social Democratic Party] candidate in Bucharest.''"Good…

- Ministrul desemnat Florin Citu a primit, luni, aviz negativ din partea Comisiei economice si de buget-finante din Parlament. Audierea in Comisie a fost marcata de scandal și hohote de ras, la fel ca in urma cu patru luni.Audierea ministrului desemnat Florin Cițu a fost marcata de scandal.…

- Intr-o perioada in care suntem asaltați de aplicații, platforme social media, acces ușor la informații, subiectul bullying-ului iși face și mai mult simțita prezența, atat pe internet, cat și la școala, intre copii. AVI Alessia Vlad, o artista de doar 12 ani, ia atitutine și vorbește despre bullying…

- Ne bucuram de fiecare data cand avem posibilitatea sa lansam piesele artiștilor romani talentați din noul val in direct pe radio. De data asta a fost randul lui Amuly și a piesei „Sa sara„, primul single extras de pe albumul „Blindat„. Amuly a inceput sa scrie inca de la 11 ani, fiind puternic influențat…

- The opposition should have a single candidate for the position of the capital's mayor, the Freedom, Unity and Solidarity Party (PLUS) chairman Dacian Ciolos told on Sunday private TV broadcaster Digi 24. He said that the situation at the local elections in 2016, when the opposition would have won…

- PNL President, Prime Minister Ludovic Orban, said that liberals must establish, by March 1, the candidates for mayor in all localities, noting that an opinion poll will be held to decides whether the party will go with a common candidate with USR for Bucharest mayoralty. "Our objective is that by…