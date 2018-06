Alessia Cara lanseaza single-ul „Growing Pains”

Stiri pe aceeasi tema

- Povestea legendarei formatii Compact continua alaturi de casa de discuri MediaPro Music si intr-o zi de vara se lanseaza melodia „Doare al naibii de tare”, insotita de un videoclip filmat pe drumurile Romaniei. Formatia alcatuita din Paul Ciuci – voce, chitara, Catalin Tuta – Popescu – clape, voce,…

- Fetele din trupa Selfie lanseaza single-ul “Feelings”, piesa unui inceput de vara promitator, plin de energie si culoare. Cele trei tinere talentate isi propun sa dea tonul petrecerilor de vara cu noul lor single care te provoaca la dans si distractie. Piesa cu versuri in limba engleza vine si cu acorduri…

- Cardinale lanseaza astazi o reinterpretare proprie a piesei ”If I’m Lucky”, a lui Jason Derulo, pe canalul de Youtube Roton Music. Dupa ce ultimul cover, ”Reggaeton Lento”, lansat tot pe canalul Roton, a strans peste 42.000 de views, fetele se intorc cu unul nou, cu si mai multa pasiune. Jason Derulo…

- Julia Michaels revine cu single-ul „Jump” (feat. Trippie Red), single ce are toate datele necesare pentru a continua cariera prolifica a artistei nominalizata la Grammy si castigatoare a mai multor discuri de platina. „Jump” este doar o mostra a mult-asteptatului album al Juliei Michaels. Single-ul…

- Cantareata americana Ariana Grande a postat pe retelele de socializare noul ei single, primul pe care il lanseaza de la atentatul comis in timpul concertului sau din 22 mai 2017 de pe stadionul din Manchester, in care au murit 22 de persoane, relateaza vineri EFE. 'No tears left to…

- Cand spui J Balvin, te gandesti instant la ritmurile caliente, latino, la vara, la soare si distractie. Artistul din America Latina nu ne dezamageste nici acum. Multa pasiune si sensualidad latino in noul videoclip, pentru piesa „Ambiente”. Deja un hitmaker la nivel mondial, cu numeroase hituri precum…

- Paul Damixie lanseaza „Spanish”, un mix pop-dance, care are toate sansele sa devina un hit estival de clubbing. “Succesul pe care l-a avut piesa “Get Lost” a fost un impuls urias pentru mine. Mi-a demonstrat ca se poate si ca sunt pe drumul cel bun cu ceea ce fac. Pentru noul single, “Spanish”, am sperante…

- MCulture revine cu cea de-a opta piesa: “Striga cu mine”, single ce se regaseste pe albumul “Naked Truth”. Piesa, interpretata de Ava, este un remake al melodiei “Striga cu mine: te iubesc”, lansata in anii 2000. “Pentru mine, MCulture este un proiect de suflet si reprezinta ceva nou in viata mea, din…