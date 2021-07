Stiri pe aceeasi tema

- Alessia Cara pregateste lansarea celui de-al treilea album prin piesa “Sweet Dream”. Noul album va atinge tema dualitatii. “Sweet Dream” reprezinta greutatile si neputinta artistei din ultimii doi ani. Este vorba despre insomnie si nopti pierdute cu tot felul de scenarii in cap. Videoclipul piesei va…

- In exclusivitate la Virgin Radio Romania, Liza și Fere iți aduc in aceasta seara noua piesa Roxen – ”Inima nu fi de piatra”. Roxen vine alaturi de noi pentru a-ți spune povestea unei piese speciale. Pentru ca muli cauta piesa, iar așteptarile sunt mari de la Roxen, in excluvitate pe virginradio.ro iți…

- Noul antrenor Vocea Bulgariei 2021, DARA lanseaza single-ul „Thunder”, alaturi de Universal Music Romania. „Thunder” aduce un vibe de anii 80 și a fost compus chiar de catre artista, impreuna cu duo-ul compozitor KU3E – Chris Young (Kylie Minogue, Jason Derulo, Lionel Richie, Rod Stewart, Ella Eyre,…

- Direct de pe viitorul ei album „Happier Than Ever”, Billie Eilish lanseaza „NDA”. „NDA” accentueaza o latura mai intunecata și vine insoțita de un videoclip regizat chiar de Billie Eilish. Clipul o prezinta pe Billie Eilish intr-un cadru neobișnuit, alaturi de 25 șoferi profesioniști, care conduc la…

- Noul antrenor Vocea Bulgariei 2021, DARA lanseaza single-ul „Thunder”, alaturi de Universal Music Romania. „Thunder” aduce un vibe de anii 80 și a fost compus chiar de catre artista, impreuna cu duo-ul compozitor KU3E – Chris Young (Kylie Minogue, Jason Derulo, Lionel Richie, Rod Stewart, Ella Eyre,…

- Delia marcheaza ziua de 1 iunie cu un cadou pentru fanii sai: noul single ”Racheta” lansat cu videoclip de animație creionat pe baza desenelor facute de artista. Piesa a fost compusa de Delia și produsa de Alex Cotoi și marcheaza fascinația artistei pentru spațiu, Univers, transpusa in iubire și sentimentele…

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…