Alessia Cara a lansat albumul “In The Meantime”

Alessia Cara a lansat al treilea material discografic din cariera, “In The Meantime”, un amestec inspirat de adevaruri dure și sunete tropicale. Alessia a colaborat cu producatori precum Salaam Remi, un colaborator frecvent al eroului muzical al Alessiei, Amy Winehouse, si a adunat un set variat care cuprinde totul, de la breezy bossa nova („Bluebird”) la discoteca mid-tempo („Somebody Else”) ‘) și funky breakbeats (“Fishbowl”) In varsta de 25 de ani, al treilea album de studio al muzicianului canadian-italian, “In The Meantime”, ofera 18 piese pop. Albumul, care este lansat dupa “The Pains of…