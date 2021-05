Aleșii ploieșteni au votat pentru demararea procedurii de reziliere a contractului cu Rosal N. Dumitrescu Dupa o perioada de timp in care municipiul reședința al județului Prahova a fost sufocat de gunoaie, inclusiv inainte de Paște și dupa, a venit și raspunsul acelora carora ploieștenii le-au dat votul pentru a-i reprezenta in legislativul local. Ieri, in ședința extraordinara, consilierii locali au supus discuției și votului in plen o serie de hotarari care au avut legatura cu Rosal, cel mai ”blagoslovit” operator de servicii publice care-și desfașoara activitatea in oraș, respectiv cel de salubritate, din cauza munților de gunoaie neridicate de la platformele de colectare. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Amplasarea orasului Cugir intr-un cadru natural deosebit, in zona de munte cu acces direct catre zona schiabila Sureanu, ii confera conditii propice pentru dezvoltarea turismului. Cu toate acestea, turismul are o pondere nesemnificativa in economia orașului, rezumandu-se la practicarea unui turism…

- Primarul Andrei Volosevici a sesizat poliția și ia in calcul un referendum pe tema ieșirii orașului din ADI Deșeuri Prahova N. Dumitrescu Situație critica, inainte de Paște, din cauza grevei angajaților operatorului de salubritate Rosal. Protestul declanșat luni – constand in intreruperea activitații…

- Municipiul Ploiesti risca sa piarda finantarea acordata de Ministerul Sanatatii pentru viitorul centru de radioterapie oncologica din cauza ca proiectul nu a fost finalizat la timp. Anunțul a fost facut in cadrul dezbaterilor ședinței Consiliului Local Ploiești de vineri, in care primarul Andrei Volosevici…

- N. D. Plecand de la expresia ca ar fi bine ca și in Romania sa fie ca afara, mult invocata atunci cand se face referire fie la respectarea legislației, fie la curațenie, la inceputul saptamanii viitoare se va da startul unei campanii in care ploieștenii sunt provocați ca sa fie la ei in țara la fel…

- Consiliul Local Campeni este convocat de catre primarul Cristian Dan Pașca in ședința publica ordinara a lunii martie. Aceasta se va desfașura miercuri, 31 martie 2021, incepand cu ora 08.00, in sala de ședințe a consiliului local din Primaria Campeni, avand propus urmatorul Proiect al ordinii de zi:…

- Finalizarea primei fabrici de preparare și uscare a legumelor din comuna Radești a intrat in linie dreapta. La aceasta ora administratia locala lucreaza la lansarea achiziției publice a utilajelor necesare pornirii fluxului tehnologic. Potrivit declarațiilor lui Alin Nicula, primarul comunei Radesti,…

- Reprezentantii municipalitatii sustin ca operatorul de salubrizare a aratat „zero interes si implicare” in colectarea selectiva N. Dumitrescu Refuzul timp de doua zile al angajaților operatorului de salubritate din Ploiești de a ieși pe teren sa ridice gunoiul, la inceputul acestei saptamani, nemulțumiți…

- Andrei Volosevici a anuntat prioritatile Primariei Ploiesti pentru anul 2021. Vestea șocanta este intenția de desființare a Regiei Autonome de Servicii Publice. Primarul municipiului a precizat ca se lucreaza la o schema de reorganizare a administrației publice și a societaților subordonate,…