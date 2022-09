Aleșii Capitalei, la raport. Ce soluții propun oficialii pentru problemele din cel mai mare oraș al României Primarul general, Nicușor Dan, spune ca principalele probleme, cele structurale, a incercat sa le rezolve, dar ca mai este mult de munca. Legat de problemele cu termoficarea, edilul-șef s-a rezumat doar la: „o sa fie mai bine ca iarna trecuta”.„In urma cu vreo 60 de ani, bunicul meu a fost negustor de cafea in bucuresti, iar cu banii caștigați s-a intors in satul sau din Fagaraș.Orașul nostru are niste probleme structurale. Primul este cel financiar. Nu poți face nimic in viața fara acest fundament. Am gasit o primarie cu 3 miliarde de lei datorii, am gasit o piața financiara zguduita. Dar am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca problemele cu caldura se vor rezolva in doi-trei ani in Bucuresti, deoarece investitiile vor permite readucerea retelei de termoficare la nivelul de acum zece ani.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a admis miercuri, la Interviurile LIVE Digi24.ro, ca apa calda reprezinta una dintre cele mai grave probleme structurale din București. "Exista o corelație intre gradul de confort al locuitorilor și pierderile din rețea. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an.

- Municipalitatea a efectuat mai multe lucrari in zonele in care au avut loc preponderent avarii in anii trecuți și este in curs implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, a declarat duminica primarul general Nicușor Dan, intr-o emisiune la B1TV, in care a dat asigurari ca vor fi mai puține…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a declarat, duminica, la B1, despre situatia lucrarilor la sistemul de termoficare, ca o sa fie mai bine iarna aceasta decat iarna trecuta. Primarul a anuntat ca este in curs de implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, care va functiona din iarna…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, isi propune pentru anul viitor o reducere a pierderilor din reteaua de termoficare sub pragul de 30%, dupa ce in anii 2020 si 2021 nivelul pierderilor a atins 37%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…