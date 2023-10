Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar minimele se vor situa intre 20 si 24 de grade.Meteorologii au anuntat astazi, 22 august 2023, prelungirea codului galben de canicula, val de caldura si disconfort termic ridicat, valabil pana miercuri seara, 23 august 2023.Astazi…

- Varful celui de-al patrulea val de canicula din aceasta vara i-a afectat din nou pe localnicii si pe turistii din Spania, miercuri, cand temperaturile au culminat cu o maxima de 44 de grade Celsius, transmite agentia DPA, citata de Agerpres, informeaza Digi24.ro .

- Varful celui de-al patrulea val de canicula din aceasta vara i-a afectat din nou pe localnicii si pe turistii din Spania, miercuri, cand temperaturile au culminat cu o maxima de 44 de grade Celsius, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.

- Este COD VIOLET de canicula in Spania, o treapta peste cel rosu, de caldura extrema. Temperaturile ajung si la 45 de grade la umbra. Infernul iberic, venit de luni cu o masa de aer cald dinspre Africa, sufoca la propriu sudul, centrul si nord-vestul peninsulei. Sunt 45 de grade la umbra, inclusiv in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis Cod portocaliu de canicula in Romania. Este alerta meteo ANM, iar mai jos va prezentam zonele in care temperaturile au depașit 42 de grade Celsius. Populația din aceste zone a resimțit, de fapt, mult mai multe grade, pentru ca indicele temperatura-umezeala…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia și alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, astazi, o informare meteo de disconfort termic ridicat și canicula pentru județul Dambovița. Valul de caldura se va manifesta in perioada luni, 10 iulie – vineri, 14 iulie. In intervalul menționat conform prognozelor meteorologice, se așteapta temperaturi…