Alertă: Un virus transmis de căpușe se răspândește îngrijorător în Europa. Simptomele, asemănătoare gripei Capusele sunt din ce in ce mai periculoase. Un virus transmis prin intermediul lor, descoperit recent, se raspandește in Europa. La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV), purtat de capuse ,s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani, relateaza Agerpres, citand DPA. Virusul, care nu a fost […] The post Alerta: Un virus transmis de capușe se raspandește ingrijorator in Europa. Simptomele, asemanatoare gripei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend au fost inregistrate concentrații mari de bacterii E.Coli, in apa marii, din doua stațiuni. Concentrații mari de Escherichia Coli au fost descoperite in apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari. In weekend valorile au depașit 1.300, de unitați, in Navodari, arata Antena 3 CNN.…

- Over 50 leaders from the European Union, Latin America and the Caribbean will hold their first summit in eight years on Monday, adding momentum to an EU push for new political and economic allies prompted by the Ukraine war and suspicion of China, according to Reuters. At the two-day EU-CELAC (Community…

- Cu toate plafonarile, compensarile si ajutoarele primite de la stat, romanii nu trebuie sa se astepte ca vom reveni la prețurile mici de alta data. Banca Mondiala transmite Guvernului un raport care este cel putin ingrijorator, informeaza Antena 3 CNN. Produsele energetice pe baza de combustibili…

- Mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani cazati la un complex turistic din localitatea Fundata au avut probleme digestive, fiind solicitata interventia ambulantelor. Din 39 de copii evaluati, 11 au fost dusi la spital pentru investigatii suplimentare. ”Am fost anuntati ca un grup de copii cazati…

- Mai multe produse au fost retrase de pe piața dupa ce autoritațile au descoperit ca erau contaminate cu o substanța cancerigena. Este vorba de un lot de porumb prajit și mix pentru bere de arahide și fructe cu coaja lemnoasa. Autoritatea Naționala Sanitara pentru Siguranța Alimentelor a descoperit ca…

- European Council President Charles Michel said on Friday it was in the EU’s interest to maintain “stable and constructive” cooperation with China, as the Group of Seven countries met to consider China’s “economic coercion” and other concerns, according to Reuters. G7 leaders, gathering in the Japanese…

- Ciclonul care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Avertizari de vant, furtuni si inundatii au fost emise in mai multe tari, inclusiv Romania. In Croatia este cod rosu de vant puternic, iar autoritatile au avertizat populatia cu privire la calamitatile din urmatoarele…

- Directorul FBI Christopher Wray cere mai multi bani de la Congres si isi justifica solicitarea prin amenintarea pe care China o reprezinta in domeniul securitatii cibernetice. In cadrul unei audieri din Congresul Statelor Unite, Wray a sustinut ca agentia pe care o conduce este vast depasita numeric,…