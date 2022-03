Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 21.00 - Rusia anunța ca noua runda de negocieri are loc luni, 14 martie. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, noi negocieri Rusia – Ucraina prin videoconferința au fost stabilite pentru ziua de maine, potrivit TASS.UPDATE 20.30 - La protestele di nRusia impotriva razboiului…

- UPDATE 10.00 - Revolta la Melitopol dupa ce trupele rusești l-au capturat pe primarul orașului. Oamenii cer eliberarea lui Ivan Fedorov, de 33 de ani.Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the…

- In urma bombardamentelor aeriene asupra orașului Cernigov au fost uciși cel puțin 22 civili. Cadavrele acestora au fost scoase de catre salvatori de sub ruine. В Чернигове уже 22 погибших в результате атаки на жилые дома. Спасательные работы продолжаются 22 жизни отобрали эти нелюди. Это уже геноцид…

- O racheta de croaziera lansata de Rusia a lovit, miercuri, o cladire a consiliului municipal din orașul Harkov, din estul orașului, a declarat adjunctul guvernatorului regiunii, potrivit BBC. Videoclipurile și imaginile arata fum care se ridica in apropierea cladirii administrative din cel de-al doilea…

- Rachetele au lovit sediul administratiei regionale si mai multe zone rezidentiale. Sunt cel puțin șase raniți pana in acest moment.Sinegubov a precizat ca fortele ruse au folosit la Harkov rachete de croaziera GRAD, dar apararea orasului rezista."Astfel de atacuri sunt un genocid impotriva poporului…

- Cladirea Consiliului Local din centrul orasului Harkov a fost distrusa de o racheta marti dimineata, la 8:01, iar impactul a fost surprins de camerele de supraveghere in Piata Libertatii. ⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.According to a video…

- UPDATE 03.30 Rusia iși inchide spațiul aerian pentru avioanele din țarile baltice: Lituania, Letonia, Estonia, alaturi de Slovenia. UPDATE 03:00 Casa Alba confirma lansarea in zilele urmatoare a unui task-force, grup transatlantic, pentru inghețarea activelor oligarhilor ruși. In plus, confirma ca SUA,…

