Alertă teroristă în Suedia: O secţie de poliţie a fost evacuată O alerta de securitate a fost declansata, miercuri dupa-amiaza, in Suedia, dupa depistarea unui obiect suspect in curtea unei sectii de politie, au afirmat oficiali din cadrul serviciilor de securitate. Incidentul s-a produs intr-o sectie de politie din oraselul Gavle, situat la aproximativ 170 de kilometri nord de Stockholm, conform cotidianului Expressen. Personalul sectiei de politie a fost evacuat, iar echipe pirotehnice au intervenit pentru a distruge controlat obiectul suspect. "Agentii de politie verifica un obiect periculos intr-o sectie de politie din Gavle. Echipele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

