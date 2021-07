Alertă teroristă în Franța, după o înregistrare Al-Qaida Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica. Intr-un mesaj intern, obtinut de cotidianul Le Figaro si de postul Europe 1, Ministerul francez de Interne cere Politiei, Jandarmeriei si prefectilor regionali sa intensifice "vigilenta" in contextul "riscurilor teroriste, in lunile iulie si august 2021". Mesajul este semnat de Pierre de Bousquet, seful de cabinet al ministrului francez de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica. Intr-un mesaj intern, obtinut de cotidianul Le Figaro si de…

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica.

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica. Intr-un mesaj intern, obtinut de cotidianul Le Figaro si de…

- Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin le-a cerut intr-o scrisoare prefectilor (reprezentanti ai statului in regiuni) sa dea dovada de "vigilenta" in aceasta vara in fata amenintarii teroriste, dupa o inregistrare video difuzata de gruparea Al-Qaida, relateaza vineri AFP, potrivit Agerpres.…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa mențina un nivel crescut de vigilența in aceasta vara. A doua zi dupa adoptarea unui proiect de lege pentru consolidarea masurilor antiteroriste, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa dea dovada…

- O celula interministeriala de criza a fost creata joi, in urma unor suspiciuni cu privire la prezenta unui dispozitiv exploziv la bordul unui avion din Ciad cu destinatia Aeroportul Roissy Charles-de-Gaulle, anunta intr-un comunicat Ministerul francez de Interne, relateaza AFP, arata News.ro.…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a reclamat modul în care Politia si Jandarmeria au intervenit în localul în care lua masa în weekend alaturi de familie si a precizat ca a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre acest subiect."Eram cu familia. Eram…