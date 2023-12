Alertă. Șeful ANSVSA, Alexandru Bociu, vrea să scoată avizul ORNISS pentru directori cu probleme Președintele Autoritații Naționale Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a pregatit o mutare incredibila care vizeaza siguranța naționala prin care vrea sa-i „albeasca” pe directorii care au probleme cu avizul ORNISS. „Toate funcțiile de conducere in ANSVSA nu se pot ocupa decat cu certificat ORNISS pozitiv” La propunerea PSD, din luna februarie 2018, prin lege, „toate funcțiile de conducere in ANSVSA nu se pot ocupa decat cu certificat ORNISS pozitiv”. Practic, cei din conducerea ANSVSA dar și fiecare director și director adjunct de la direcțiile sanitar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

