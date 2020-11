ALERTĂ! Scene groaznice la sediul PSD din Kiseleff în această seară O fosta angajata a PSD a intrat in sediul de pe Kiseleff, s-a dezbracat și s-a automutilat, luni seara, au declarat surse judiciare pentru G4Media. A fost apelat serviciul 112. Sute de oameni au primit telefoane cu mesaje anti-PSD! AUDIO Femeia, in varsta de 32 de ani, a distrus mai multe bunuri, și și-a tuns parul, provocandu-și, de asemenea, mai multe rani pe maini. La acest moment, femeia se afla in ambulanța unde i se acorda ingrijiri medicale, susțin sursele G4Media. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in Romania Liderul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

