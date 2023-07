ALERTĂ! România ar putea fi lovită de tornade devastatoare Un serviciu european de monitorizare a furtunilor severe a emis o prognoza alarmanta pentru Romania, atragand atenția ca joi seara se așteapta vant puternic in rafale, grindina de dimensiuni mari și foarte mari, precum și posibilitatea formarii tornadelor. Un expert in meteorologie din Oradea a explicat pentru publicația Bihoreanul.ro ca acest pericol este valabil și pentru județul Bihor, motiv pentru care cetațenii ar trebui sa fie precauți. „Este destul de sigur ca joi dupa-masa spre seara vom avea un sistem de furtuni, nu se știe exact pe unde va intra in țara. Daca va fi pe la Chișineu-Criș,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Risc de tornada in Romania: Intreaga țara este vizata de fenonemene extreme. Avertismentul vine in contextul in care furtunile severe pot cauza pagube semnificative la nivelul infrastructurii, culturilor agricole și proprietaților private. De asemenea, riscul de inundații și accidente asociate vantului…

Un serviciu european de monitorizare a furtunilor severe a emis o prognoza alarmanta pentru Romania, atragand atenția ca joi seara se așteapta vant puternic in rafale, grindina de dimensiuni mari și foarte mari, precum și posibilitatea formarii tornadelor.Un expert in meteorologie din Oradea a explicat…

RISC de TORNADA in Romania. Alerta de nivel 3, emisa de Estofex. Meteorolog roman: "Este o prognoza experimentala" Risc de tornada in Romania, in jumatatea de nord a țarii, potrivit unei alerte emise de European Storm Forecast Experiment (Estofex). A fost emisa o alerta de nivelul trei, care ar putea…

