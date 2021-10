ALERTĂ! Rata de infectare în București a urcat la 9,64 la mie Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. In urma cu o saptamana, in 27 septembrie, Direcția de Sanatate Publica anunțase o rata de infectare de 4,95 cazuri la mia de locuitori. De atunci, aceasta a crescut accelerat de la zi la zi. Luni, a ajuns la 9,64 la mie, potrivit DSP. Cele mai ridicate rate de infectare sunt in sectorul 1- 11,29 cazuri la mia de locuitori și in sectorul 6 – 10,35. Cea mai scazuta rata de infectare la nivelul Capitalei a fost raportata in sectorul 3 – 7,7 cazuri la mia de locuitori. Principalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

