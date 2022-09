Polonia a anunțat joi ca se alatura Estoniei, Letonia și Lituaniei care au decis sa limiteze drastic intrarea pe teritoriul lor a cetațenilor ruși.Sancțiunea se va aplica cetațenilor ruși care vin din Rusia și Belarus. „Este inacceptabil ca, in timp ce ucrainenii sunt torturați și uciși, cetațenii statului agresor (Rusia) sa poata calatori liber in […] The post Alerta! Polonia se alatura țarilor baltice și inchide granița pentru ruși. Singura portița a rușilor catre UE este Finlanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .