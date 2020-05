ANM a emis sambata o alerta meteo cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina pentru 33 de județe, pana luni seara in unele regiuni, temperaturile urmand a scadea semnificativ in urmatoarea perioada. Instabilitate atmosferica va fi si la Bucureștiul va fi, de asemenea, sub cod galben de ploi, potrivit Mediafax. Informarea meteo intra in vigoare duminica, la ora 12.00. ...