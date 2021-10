ALERTĂ! Peste 20.000 de pacienți sunt internați cu COVID-19. Crește numărul deceselor In ultimele 24 de ore au fost 16.765 de cazuri noi de COVID-19, din 78.715 teste efectuate. Rata de pozitivare este de 21,3%. Alte 523 de decese au fost raportat de autoritați, din care 511 in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.867 de pacienți cu COVID-19. Pana astazi, 26 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.587.880 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 7.479 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.345.324 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

