ALERTĂ O mașină a căzut în Dunăre după un accident rutier. Echipele de intervenție sunt la fața locului Alerta, in aceasta seara, pe malul Dunarii, dupa ce o mașina a cazut in fluviu dupa un accident. Incidentul s-a produs in jurul orei 18,20 pe DN 57, Drencova-Liubcova. Primele forțe sosite la fața locului au fost cele ale Poliției de Frontiera care au reușit sa ancoreze mașina pana la sosirea pompierilor militari care au […] Articolul ALERTA O mașina a cazut in Dunare dupa un accident rutier. Echipele de intervenție sunt la fața locului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

