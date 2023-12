Barbatul care a evadat, luni, dintr-o masina care-l transporta la Penitenciarul Rahova a fost dat in urmarire nationala si consemn la frontiera, scrie news.ro.

”S-a dispus darea in urmarire la nivel national si in consemn la punctele de trecere a frontierei. Cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunii de evadare”, a transmis, in noaptea de luni spre marti, Politia Capitalei.

Sursa citata a precizat ca semnalmentele evadatului au fost comunicate structurilor…