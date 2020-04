Alerta. Ministrul Sanatatii: La Brasov si Constanta sunt focare COVID cu personal medical intens contaminat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a recunoscut in premiera la RomaniaTV ca la Brașov și Constanța sunt focare de coronavirus in care personalul medical este intens infectat. Nelu Tataru a precizat ca de saptamana viitoare se va ocupa personal de cele doua situații. „Era un moment in care trebuia sa limitam…

- Primarul din Constanța a anunțat ca vor fi transportați pacienți cu COVID-19 in Germania. Ministrul Sanatații a comentat vineri, intr-o conferința de presa, acest subiect, spunand „Daca ne uitam in Europa, vedem ce se intampla. Exista regula ca pacientul bolnav sa ramana in acea țara”.Intrebat…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 și Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Pentru mai multe detalii puteți gasi documentul AICI.Planul…

- „Vor veni saptamani și mai grele, vor fi și cazuri severe, vor fi și cazuri critice, dar vom trece peste aceasta perioada și vom ieși mai intariți” a declarat Nelu Tataru, in urma unei intalniri de lucru cu premierul Ludovic Orban. El a mai precizat ca Ministerul Sanatații are in acest moment doua direcții:…

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia! 15 medici si asistente au fost izolati la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o pacienta din Tandarei, confirmata ulterior cu coronavirus.