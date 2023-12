Stiri pe aceeasi tema

- Valuri mareice extrem de inalte sunt prognozate pentru vineri dimineata pe raurile Elba, Weser si Ems care se varsa in Marea Nordului, a anuntat joi Agentia Maritima si Hidrografica din Germania (BSH), informeaza DPA.

- Furtuna Pia, asa cum a fost denumita de meteorologi, loveste mai multe tari din Europa, printre care si Romania, in urmatoarele zile, cu forta unui uragan, potrivit unei avertizari meteo, citata de stiripesurse.roFurtuna Pia este, potrivit meteorologilor, una dintre cele mai puternice furtuni din apropierea…

- Furtuna Pia, asa cum a fost denumita de meteorologi, loveste mai multe tari din Europa, printre care si Romania, in urmatoarele zile, cu forta unui uragan, potrivit unei avertizari meteo.Furtuna Pia este, potrivit meteorologilor, una dintre cele mai puternice furtuni din apropierea Craciunului. Printre…

- Meteorologii au transmis miercuri doua avertizari de tip cod galben și cod portocaliu ce vizeaza județul Cluj, unde in urmatoarele zile se vor inregistra precipitații insemnate cantitativ. Astfel, zona montana este sub avertizare meteorologica COD PORTOCALIU de precipitații in cantitați moderate in…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea duminica dimineața și au emis un cod roșu de viscol valabil pentru județele Constanța, Braila, Tulcea și Galați. Avertizarea expira la ora 16.00.

- Se schimba vremea! Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme rea pentru acest week-end, inclusiv pentru zona de nord a județului Dambovița. In intervalul 18 noiembrie, ora 14.00 – 19 noiembrie, ora 10.00 sunt vizate intensificari ale vantului, viscol și vizibilitate redusa sub 50m in…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, o atentionare cod galben de vant puternic ce vizeaza aproape trei sferturi din țara, care va intra in vigoare duminica dupa-amiaza. Totodata, ANM a anunțat ca vremea rea incepe cu vestul și nordul țarii.

- Dupa caldura neobișnuita, fenomenele extreme pun stapanire pe Romania. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de instabilitate accentuata, valabile pentru mai multe județe din vestul țarii.