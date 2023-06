Alertă meteo! Inundații emise pentru râuri din 39 de județe Este alerta meteo! Hidrologii au emis avertizari cu cod portocaliu si galben de inundatii pentru rauri din 39 de judete. Pana la pranz sunt posibile cresteri semnificative de nivel in bazinul hidrografic Banat, pe raurile Bega, Barzava, Poganis, Caras si Nera, unde este in vigoare un cod portocaliu. Avertizarea este valabila pana astazi la pranz pe raurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bistrita si Trotus, cand expira si codul galben valabil pentru bazinele Cerna, Jiu si Motru. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii dupa ploile abundente din ultimele zile.Alerta hidrologica este valabila pana miercuri, 19 aprilie, la miezul nopții, in judetul Caras-Severin.Este vizat bazinul hidrografic Poganis – sector aferent S.H. Valea Pai, judetul Caras-Severin.Ca urmare…

