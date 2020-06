Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare de ploi, descarcari electrice si vijelii in urmatoarele zile. In intervalul 07 iunie, ora 13:00 – 09 iunie, ora 06:00, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica, in cursul zilei de duminica (7 iunie) in regiunile vestice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte nowcasting de grindina, vant și averse valabile pentru 8 judete. Potrivit meteorologilor, se vor semnala, pana la ora 13.30, grindina de mici...

- Regiunile sud-vestice, sudice si centrale, precum si zonele de munte, se afla pana joi dimineata sub o informare de instabilitate atmosferica accentuata, care vizeaza ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina. Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa, valabila in perioada 13 mai, ora 23:00 – 14 mai, ora 23:00. In intervalul menționat, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice și nord-vestice, apoi și in cele centrale, estice și sud-estice, unde rafalele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat informarile de vreme rea pentru aceasta perioada in județul Alba și in țara. Sunt anunțate perioade cu vant puternic și ploi, instabilitate atmosferica, dar și precipitații mixte, respectiv ninsori la munte, in zonele cu altitudini mari. Pana joi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) menține doua avertizari cod galben și portocaliu de vant puternic și emite alte trei alerte noi, care anunța vant puternic la munte, mai ales in Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara și Gorj. Una dintre noile avertizarile cod galben va fi in vigoare in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis sambata, 21 martie, o informare meteorologica de racire accentuata, ninsori și intensificari ale vantului. Potrivit meteorologilor, in intervalul 21 martie, ora 18 – 25 martie, ora 08:00, vremea se va raci accentuat in toata țara, devenind treptat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vreme rea de sambata pana luni dimineața. Temperaturile scad brusc, vor fi intensificari ale vantului și precipitații mixte. De sambata, 14 martie, ora 18.00 pana luni, 16 martie, ora 10.00, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei…