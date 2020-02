Alerta meteo. Cod Galben pentru toata Dobrogea. Ce spun specialistii

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai rece va fi noaptea de sambata spre duminica, atunci cand in depresiuni se vor inregistra chiar și -20 de grade. Vestea buna este ca vremea se mai incalzește la inceputul saptamanii urmatoare. Avertizari de vreme severa de la ANM ANM a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de vant puternic…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting pentru judetele Constanta si Tulcea valabila pentru aceasta noapte.Se vor semnala intensificari ale vantului, cu rafale ce vor depasi, local, 55 60 km h.Totodata din aceasta dimineata conform ANM pana maine la ora 08.00, vor fi "intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo tip Cod Galben valabila pentru circa 20 de judete din tara, pana la ora 22.00.In Carpatii Meridionali si local in Orientali, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 90hellip;100 km h.In Moldova, vantul se va intensifica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in zone din 29 de judete, precum si in Municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in judetele Constanta si Tulcea, local, se va semnala ceata, fenomen…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare nowcasting valabila, deocamdata, pana dimineata, pentru judetele Constanta si Tulcea.Se semnaleaza, local, ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metriTotodata, pe alocuri vor exista, ca fenomene asociate,…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, putin inainte de miezul noptii o avertizare nowcasting, valabila pentru judetul Constanta, pana la ora 05.00.Se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale de 55 60 km h, iar in zona costiera…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, noi avertizari nowcasting Cod Galben de ceata si burnita, valabile pe durata orelor urmatoare in zone din Dobrogea, Oltenia si Moldova. Pana la ora 00:00, in judetele Constanta, Tulcea, Bacau (zona joasa) si Vrancea (zona joasa) va persista ceata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, in jurul orei pana, pana la ora 08.00, deocamdata, un mesaj de vreme noua imediata Cod Galben.Potrivit specialistilor in meteorologie este ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m in judetele Constanta,…