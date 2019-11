Stiri pe aceeasi tema

- Zone din patru judete sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in judetele Caras-Severin (zona de munte), Arad, Bihor si Hunedoara…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp o atentionare de cod galben valabil pentru judetele Constanta si Tulcea, valabil de la: 04 11 2019 ora 16:00 pana la: 04 11 2019 ora 19:00. In cadrul acestui interval orar, se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata valabil pentru judetele Constanta zona de litoral si Tulcea zona de litoral valabil de la: 02 11 2019 ora 11:15 pana la: 02 11 2019 ora 16:00.In cadrul acestui interval orar, se vor semnala intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata valabil de la ora 8:00 pana la ora 10:00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 metri si izolat sub 50 metri.UPDATE: Meteorologii din cadrul ANM a anuntat prleungirea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri atentionarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala, pana la ora 11:00, potrivit Agerpres. Potrivit ANM, intre orele 9:00 - 11:00, in municipiului Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca, va fi ceata cu vizibilitate redusa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri informarea emisa joi, anunțand ploi in toata țara. Vremea se menține rece in intreaga țara pana marți. Județele Constanța și Tulcea se vor afla pana sambata dimineața sub cod galben de ploi puternice.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, cu acumularea de cantitati importante de apa si manifestari de instabilitate atmosferica, incepand de joi dupa-amiaza, pentru judetele Tulcea, Constanta, Braila si Galati. De altfel, in toate regiunile tarii va ploua, pana vineri dimineata.Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi un nou cod galben. Se preconizeaza un val de caldura persistent si de asemenea, disconfort termin accentuat in intervalul 11,12 si 13 august, inclusiv in judetele Constanta si Tulcea.Valul de caldura va persista si se va intensifica indeosebi in…