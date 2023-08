Alertă la Costinești | Explozie puternică, salvatorii intervin Este alerta, luni dimineața, in zona digului din fața Hotel Forum Costinești, dupa ce in mare ar fi avut loc o explozie puternica. Conform ISU Dobrogea, este posibil sa fie vorba de o mina marina. Explozia s-ar fi produs foarte aproape de mal. Intr-o filmare realizata de jurnaliștii Ziua de Constanța se pot vedea bucați … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

