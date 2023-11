Stiri pe aceeasi tema

- Trei drone inarmate au fost doborate marti deasupra aeroportul din Erbil din nordul Irakului, unde forte americane si internationale sunt stationate, in doua atacuri separate, a informat intr-un comunicat serviciul de combatere a terorismului din Kurdistanul irakian.

- Patru rachete Katyusha au fost lansate asupra bazei aeriene irakiene Ain al-Asad, care gazduiește forțele americane și alte forțe internaționale in vestul Irakului, au declarat surse de securitate, potrivit Reuters. Nu este clar inca daca atacul a provocat victime sau pagube, iar doi oficiali ai armatei…

- Statele Unite au ordonat evacuarea personalului neesential din ambasada lor la Bagdad, capitala Irakului, si din consulatul SUA la Erbil, a anuntat Departamentul de Stat american, pe fondul cresterii tensiunilor in regiune, scrie AFP. Acest ordin, care dateaza de vineri, dar anuntat abia duminica intr-un…

- Rachete Katiusa au vizat duminica baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste forte americane si alte forte internationale in vestul Irakului, iar in interiorul bazei s-a auzit o explozie, au declarat doua surse militare, citate de Reuters, conform Agerpres.Sambata, sistemele de aparare de la Ain al-Asad…

- Atacurile cu drone și rachete au vizat joi, 19 octombrie, doua baze militare care adapostesc forțe americane in Irak, au declarat surse și oficiali citați de agenția de presa Reuters. Incidentele au loc in contextul in care militanții irakieni au avertizat SUA sa nu intervina pentru a sprijini Israelul…