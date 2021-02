#ConstantaEsteBine: Oglindire

Am ascultat astazi de la o prietena o poveste cu un motociclist pasionat de motoare si sportul pe doua roti. OglindireSaptamana 9 a anului 2021 22 28.02.2021 21.02.2021Azi a fost o zi minunata in care lumea ne a oglindit ceea ce am trimis spre ea.Am transmis griji, frici, nemultumire, asteptari, pretentii, acestea ni s au intors la fel cum… [citeste mai departe]