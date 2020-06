Alertă în Ucraina! Număr record de pacienți cu COVID-19 Numarul cazurilor de COVID-19 au ajuns la un nou record in Ucraina, iar autoritațile vor fi nevoite sa deschida mai multe spitale pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Ucraina, țara vecina cu Romania, a inregistrat in ultima perioada un numar record de cazuri zilnice de infectari cu noul #coronavirus. Astazi, bilanțul arata 940 in ultimele 24 de ore. Numarul total de contaminari a ajuns la 39.014, dintre care 1.051 decese. Situația cea mai grava este in vestul Ucrainei si in capitala Kiev. Autoritațile au anunțat ca in spitalele alese la inceputul pandemiei sa primeasca bolnavii de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

