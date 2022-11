Stiri pe aceeasi tema

Mai multe explozii au fost auzite in zorii zilei de joi in orasul Djankoi, din nordul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat si anexat ilegal de Rusia in 2014, a informat agentia locala Ukrinform, care a adaugat ca in zona se vedeau ridicandu-se coloane de fum, transmite EFE, conform Agerpres.

O explozie urmata de aprinderea reziduurilor de bitum a avut loc la o intreprindere din zona industriala din Armavir (Krasnodar), a anunțat Direcția Principala a Ministerului Situațiilor de Urgența din teritoriul Krasnodar, relateaza agenția ruseasca TASS.

O explozie care a avut loc intr-o anexa a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a provocat arsuri unui angajat al unitații medicale, anunța spitalul.

Autoritatile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca "imediat" capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a discutat la telefon cu șeful Pentagonului, Lloyd Austin, despre situația din Ucraina, a anunțat Ministerul Apararii din Rusia.

Alerta de raid aerian a fost declarata in dupa-amiaza zilei de luni, 17 octombrie, in majoritatea regiunilor din Ucraina, informeaza pubnlicația Strana.

SUA vor mentine un batalion blindat in Lituania cel putin pana la inceputul anului 2026, a declarat vineri, la Washington, un inalt oficial lituanian, invocand amenintarea persistenta reprezentata de Rusia, informeaza AFP, preluat de Agerpres.

O explozie produsa in orașul Enerhodar, care gazduiește centrala nucleara din Zaporojie, a intrerupt alimentarea cu apa și electricitate, potrivit primarului, citat de Sky News.