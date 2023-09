Alertă în Marea Neagră! Atacuri asupra flotei Rusiei din Crimeea Ucraina a atacat cu rachete cartierul general al Flotei ruse la Marea Neagra, acuza ocupanții ruși din Crimeea. Ucraina a comis vineri un atac cu racheta furibund asupra cartierului general al Flotei ruse la Marea Neagra, acuza un oficial rus, iar inregistrari video surprind coloane mari de fum deasupra instalatiei, la Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza The Associated Press. Guvernatorul Sevastopolului Mihail Razvojaiev a anuntat ca nu exista informatii despre victime. Pompierii luptau impotriva unui incendiu, iar forte de urgenta suplimentare continuau sa fie mobilizate, a anuntat el,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

