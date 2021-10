Alertă în Marea Britanie! Regina Elisabeta a II-a, sfătuită de medici să-și anuleze vizitele oficiale Anunțul a fost facut vineri seara de Palatul Buckingham și vine la o saptamana dupa ce regina, care are deja 95 de ani, a fost externata dupa o noapte de „investigații preliminare”. Regina s-a recuperat la Castelul Windsor in ultimele zece zile dupa externarea din spital, dupa ce a anulat și o calatorie in Irlanda de Nord. Cu doar o zi inaintea anunțului, regina i-a oferit virtual poetului englez David Constantine, care a fost la Palatul Buckingham, Medalia de Aur a Reginei pentru Poezie.”Medicii Majestații Sale au sfatuit ca ea sa continue sa se odihneasca pentru cel puțin urmatoarele doua saptamani.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

