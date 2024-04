Alertă în Italia. O hidrocentrală a explodat, iar patru persoane au murit și cinci sunt date dispărute Patru indivizi au decedat, in timp ce alți trei au fost raniți și cinci sunt declarați disparuți in urma unei explozii survenite marți la o hidrocentrala in apropierea orașului italian Bologna, langa lacul de acumulare de la Suviana, relateaza agenția ANSA, citata de Agerpres. Explozie la o hidrocentrala din Italia Inițial, informațiile transmise indicau ca patru angajați ai hidrocentralei au suferit arsuri grave și alți șase sunt dați disparuți. Ulterior, autoritațile au furnizat un bilanț oficial preliminar, raportand 12 victime, inclusiv trei decese confirmate dupa ce echipele de salvare au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

