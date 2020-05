Alertă în învățământul preuniversitar. Se pregătesc reduceri de personal Managerii unitaților școlare, dar și reprezentanții sindicatelor au intrat in stare de alerta, dupa ce au aflat de doua ordine de ministru, respectiv OMEC 3659/2020 și OMEC 4150/2020 care ar implica reduceri de personal. Textele celor doua acte normative nu au fost publicate in Monitorul Oficial, dar au ajuns la inspectoratele școlare, spun reprezentanții sindicatelor. Prin ordinele respective s-ar reduce norme ale personalului didactic, dar și norme de didactic auxiliar și nedidactic. Sunt vizate inspectoratele școlare, școlile speciale, Centrele Județene pentru Asistența Educaționala, Centrele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

