Alertă generalizată în Gorj din cauza coronavirusului Autoritațile din Gorj mențin un nivel de alerta generalizat, din cauza coronavirusului. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, in ultimele sapte zile au fost recoltate și trimise la laborator un numar de 73 de probe de la persoanele care au avut contact cu pacientul din Italia și pacientul confirmat din județul Gorj. La nivelul județului Gorj, avem in evidența un numar de 166 de persoane cu autoizolare la domiciliu. Aceste persoane sunt autoizolate la domiciliu, sunt monitorizate de medicii de familie care au fost anunțați și de personalul din cadrul Direcției de Sanatate Publica Gorj. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele vești despre starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a dat asigurari, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca romanul infectat cu coronavirus este in stare buna, precizand ca „are o usoara faringita”.Este un pacient asimptomativ.…

- Prefectul de Gorj, Ion Rujan, a declarat ca au fost prelevate probe biologice in vederea testarii pentru coronavirus de la 73 de persoane, 44 dintre acestea fiind transmise inca de ieri, iar alte 29, astazi dimineata.Totodata, Ion Rujan a afirmat ca activitațile culturale si educative au fost suspendate…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a oferit primele detalii despre gorjeanul testat pozitiv cu coronavirus."In urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian dn Rimini, avem primul caz confirmat de coronavirus. Pacientul nu manifesta simptome si nu trebuie…

- Autoritațile din Gorj continua prelevarea de probe biologice de la persoanele care au intrat in contact cu italianul, acestea fiind trimise, ulterior, la Institutul “Matei Balș” din București. Respectivele persoane vor sta izolate la domiciliu timp de 14 zile, jandarmii urmand a verifica daca…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a convocat, marti, o videoconferinta de urgenta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu si municipiul Bucuresti cu privire la gestionarea modului de prevenire a infectiei COVID-19. Toate persoanele care vin din zonele afectate – Hubei…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Victor Costache a cerut specialistilor in sanatate publica un plan de actiune pentru a preveni posibilitatea ca noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 9 oameni, sa ajunga și in tara noastra. Autoritațile intentioneaza sa cumpere camere cu termoviziune, ce identifica persoanele care…

- Noul tip de coronavirus, care a facut deja noua victime in China, a pus in alerta maxima și autoritațile din Romania.Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca se vor lua masuri urgente, dupa a fost solicitat specialiștilor un plan impotriva raspandirii virusului in Romania. Acestea se refera, in…