- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat, marti, de o instanta a Curtii de Apel Brasov la 7 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Conform unor surse citate de Agerpres, fostul politician brasovean a fost ridicat deja de politisti…

- Fostul prefect al judetului Ilfov, Mihai Sandu Nita, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, alaturi de alti angajati ai institutiei, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata,…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia de apa minerala si apa plata.Contractul a fost atribuit pe 21 decembrie, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat pe 22 decembrie.Obiectul…

- Anul acesta sunt premiați aproximativ 200 de sportivi brașoveni și antrenorii acestora, din cadrul a 19 structuri sportive, bugetul alocat premiilor de la Consiliul Județean Brașov fiind de 220.000 lei. Premiile financiare vor fi transferate in conturile acestora, inainte de Craciun „Am facut in așa…

- La aceasta roa sunt acordate premiile din partea Consiliului Județean Brașov pentru sportivii brașoveni și de antrenorii acestora, ca recunoastere a performanțelor și rezultatelor remarcabile obținute in decursul ultimului an competitional. La eveniment participa de Adrian-Ioan Vestea, președintele…