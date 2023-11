Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Pirotehnistii au verificat ambele autoturisme ale fostei judecatoare, care sunase la 112 sa spuna ca a fost amenintata si ca sub un autoturism ar putea fi amplasata o bomba. Niciun dispozitiv strain nu a fost insa gasit. „Masinile familiei, precum si imobilul, au fost verificate, nefiind gasit…

- Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European și probabil viitor prim-ministru al Poloniei, a fost filmat in timp ce iși deshidea telefonul mobil, folosind un cod de securitate, fara nici o masura de precauție. Scena s-a petrecut in Parlamentul de la Varșovia, in prima ședința de dupa alegerile…

- Acest an este „practic sigur” ca va fi cel mai cald din ultimii 125.000 de ani, au declarat miercuri oamenii de știința din Uniunea Europeana, dupa ce datele au aratat ca luna trecuta a fost cea mai calda octombrie din lume in acea perioada, potrivit Reuters. The year 2023 is on track to be the […]…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La fata locului au intervenit mai…

- Guvern introduce mai multe modificari in sistemul public de sanatate. Printe masurile adoptate se numara o prevedere care permite managerilor de spitale publice si directorilor medicali sa ramana in functii pana la varsta de 70 de ani. Pana acum, varsta pana la care putea fi ocupata functia de manager…

- Pompierii intervin, luni dupa-amiaza, intr-un cartier din Targoviște, dupa ce s-au semnalat scurgeri de gaz la o stație GPL. ”Pompierii intervin in municipiul Targoviste, cartier Priseaca, pentru a asigura masurile specifice de prevenire a incendiilor in cazul unei scurgeri de gaz la un SKID GPL. La…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, sambata, la finalul Consiliului Politic National al PSD, ca nivelul taxei pe valoarea adaugata (TVA) pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%. „La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru si…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari. „La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A fost anuntat si distribuitorul de gaze pentru luarea masurilor…