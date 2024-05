Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit unui nou raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, arata un nou raport publicat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Ministrul de externe din Kosovo a declarat ca țara sa este convinsa ca Rusia trebuie sa piarda razboiul din Ucraina, pentru ca acest conflict sa nu se extinda și mai mult in Europa. Donika Gervalla-Schwarz, sefa diplomatiei kosovare, a transmis ca sprijinul tinerei sale națiuni pentru Ucraina este necondiționat…

- Un front de aer rece, cu ploi, vijelii și vant puternic, traverseaza Europa de la vest la est, in aceste zile, si se indreapta spre Romania. Dupa valul de aer tropical care adus in tara noastra recorduri de temperatura, dimineata de 15 aprilie fiind cea mai calduroasa din istorie, urmeaza o racire accentuata,…

- Un nor de praf din Sahara, foarte dens, ajunge in Europa zilele acestea. Specialiștii trag un semnal de alarma. Vor fi depașite limitele maxime privind calitatea aerului Circulația aerului nu favorizeaza patrunderea masei de aer cu praf saharian deasupra Romaniei, a anunțat marți Administrația Naționala…

- Calatorii din București, in pericol! O garnitura de metrou a fost filmata in timp ce merge cu usile deschise. Oamenii au surprins momentul si au postat imaginile pe internet. Imagini cu o garnitura de metrou din Bucuresti care circula cu usile deschise au fost surprinse si postate pe internet. Acest…

- Aproximativ 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse in perioada urmatoare, iar 3 milioane de doze mai sunt in depozite. Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contractat initial 94 de milioane de doze, fiind redusa cantitatea la 80 de milioane.…

- O noua epidemie a izbucnit in Europa, iar raspandirea ei s-a accelerat in cursul acestui an. In Ungaria, la granița cu Romania, au fost inregistrate cinci cazuri mortale. Infecția bacteriana, prezenta și in alte țari europene, inclusiv Ungaria, este considerata o boala febrila și periculoasa, avertizeaza…