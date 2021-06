Alertă! DINAMO și-a cerut insolvența! Societatea DINAMO 1948 SA, cea prin intermediul careia isi desfasoara activitatea fotbalistica echipa de fotbal a „cainilor rosii”, a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de deschidere a procedurii de insolventa, conform informațiilor aparute pe Portal Just. Solicitarea de aplicare a Legii 85/2014 a dus la inregistrarea Dosarului nr. 18583/3/2021, iar primul termen de judecata a fost programat pe 28 iunie 2021. Societatea DINAMO 1948 SA a incheiat anul 2020 cu pierderi de 5,53 milioane lei, la o cifra de afaeri de 15,67 milioane de lei. Compania este deținuta in proproție de 72% de catre Lotus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

