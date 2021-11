Chiar in aceste zile se afla in plina desfașurare o minuțioasa operațiune de ”ungere” a ”batranului combinator” al sistemului, chestorul Rinu Lunescu in fruntea Direcției Speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Acolo de unde fostul șef, generalul de armata Gheorghe Soare a fost indepartat dupa ce a fost ”combinat” de consilierul prezidențial Ion Oprișor […] The post Alerta DGIA! Rinu și Oprișor pun mana pe Guvern! first appeared on Ziarul National .