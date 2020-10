ALERTĂ! DEMISIE răsunătoare din USR și din Parlament Deputatul Cornel Zainea, care a pierdut la diferenta de 54 de voturi cursa pentru Primaria Chiajna, anunta ca demisioneaza din USR si din Parlament, afirmand ca la intrarea in politica, in 2016, nu stia cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile in Parlament, dar a descoperit pe parcurs ca ambele merg pe drumul gresit. In opinia sa, USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine „are control pe filiala”. „. Si de la capat. In 2016 am intrat in politica plin de entuziasm si dorinta. Nu stiam cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cornel Zainea anunta ca demisioneaza din USR si din Parlament.Citește și: SURSE - Pro Romania fuzioneaza cu ALDE prin absorbție: cum se va numi noul partid și cine va fi liderul„In 2016 am intrat in politica plin de entuziasm și dorința. Nu știam cum trebuie construit un partid…

- In opinia sa, USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine "are control pe filiala". El afirma ca din Parlament ar fi demisionat oricum in ultima zi de mandat, "pentru a nu ramane cu tinicheaua pensiei speciale agatate de coada". " Daca coruptia este considerata un CANCER al societatii…

- Deputatul Cornel Zainea isi anunta demisia din USR si din Parlament, precum si faptul ca in acest moment evalueaza implicatiile unei candidaturi independente la Camera Deputatilor, in Ilfov. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a aratat ca USR "si se pare ca si PLUS" devin partide in care castiga cine…

- Angajatii din industria HoReCa s-au mobilizat pe Facebook pentru a protesta miercuri seara, incepand cu ora 20:00, in Piata Victoriei, fata de restrictiile impuse de autoritati in Capitala si in judetul Ilfov.Potrivit anuntului postat pe reteaua de socializare, la protest si-au anuntat prezenta…

- Pe parcursul lunii august, inspectorii de munca au efectuat un numar de 317 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Potrivit șefului DSU, exista o singura soluție pentru limitarea numarului de infectari cu noul coronavirus: respectarea normelor de iginena și masurile de distanțare sociala. „Numarul de azi care se raporteaza la ora 13, este cel mai mare numar de pana acum. Pentru restaurante eu ce am zis, este ca…

- "In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, JU MA TA TE. Iar acest cost are doua componente, o creștere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistența sociala, etc) și o reducere SEMNIFICATIVA a veniturilor…

- Comisia de Munca a Senatului a respins marti Ordonanta de Urgenta a Guvernului care prevede majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii incepand cu luna august. Daca decizia va fi confirmata si de plenul Senatului, OUG-ul va ajunge la Camera Deputatilor, forul decizional. In cazul in care ordonanta…