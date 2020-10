O alerta de tsunami a fost declansata luni in Alaska in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 in largul coastelor acestui stat american, a anuntat Institutul de geofizica american (USGS), relateaza AFP.



Cutremurul, evaluat initial la 7,4, s-a produs la 91 km sud-est de Sand Point, in insulele Aleutine din Marea Bering, la aproximativ 40 km adancime, a indicat USGS. Alerta de tsunami vizeaza coasta de sud a statului precum si peninsula Alaska, fara Anchorage, cel mai mare oras din stat, situat la aproximativ 1.000 de kilometri de epicentru.



Nu au fost disponibile informatii…